Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.39
Dolar
5.69
BIST 100
97,167.54
Altın
1,305.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İBB Başkanı Uysal, Büyükçekmece'deki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Sırbistan'da şehir içi ulaşıma Türk sistemi

Türk firması "Kentkart Ege Elektronik" tarafından geliştirilen şehir içi kartlı ulaşım sistemi Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde kullanılmaya başladı.

Bojana Stojanovic,Lejla Bıogradlıja   | 10.04.2019
Sırbistan'da şehir içi ulaşıma Türk sistemi

Serbia

Türk firması "Kentkart Ege Elektronik" tarafından geliştirilen şehir içi kartlı ulaşım sistemi, Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde kullanılmaya başladı.

Kragujevac'da düzenlenen törende, şehir içi ulaşımına büyük kolaylık sağlanması hedeflenen ve Türkiye'deki uygulamalardan örnek alınarak yapılan sistem tanıtıldı.

Törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen her şehrinde şehir içi ulaşımda kartlı sistem kullanıldığını aktararak, bu örneğin Sırbistan'a taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sırbistan'da son dönemde Türk yatırımcıların arttığına işaret eden Bilgiç, "Kragujevac'da da bir tane Türk yatırımı var. Temel hedefimiz Kragujevac'daki Türk yatırımlarını artırmak." dedi.

Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic de şehrin bölgedeki en modern ulaşım sistemine sahip olduğunu vurgulayarak, şehir içi ulaşım için kullanılacak kartlara yakın zamanda müze, galeri ve havuz girişlerinin de dahil edileceğini açıkladı.

Daha önce başkent Belgrad'da da aynı Türk firması tarafından aynı sistemin uygulamaya konulduğunu anımsatan Nikolic, Türkiye örneği sistem sayesinde vatandaşların şehir içi ulaşımını daha çok tercih edeceğini söyledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Umur Basmacı ise 20 yıldır dünya genelinde hizmet verdiklerini belirterek, Belgrad'ın ardından bugün de Kragujevac'da faaliyete başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

'Sıfır Atık Projesi'ne İngilizce tanıtım videosu

'Sıfır Atık Projesi'ne İngilizce tanıtım videosu

Nisan ayında 6 metre karla mücadele

MEB öğrencilerin sosyal etkinliklerini kayıt altına almaya başladı

Ralli sezonu Ege'de açılacak

Ralli sezonu Ege'de açılacak
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
'Yunanistan alıyorsa Türkiye de S-400 satın alabilir'

'Yunanistan alıyorsa Türkiye de S-400 satın alabilir'