Sırbistan'da şehir içi ulaşıma Türk sistemi
Türk firması "Kentkart Ege Elektronik" tarafından geliştirilen şehir içi kartlı ulaşım sistemi Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde kullanılmaya başladı.
Serbia
Türk firması "Kentkart Ege Elektronik" tarafından geliştirilen şehir içi kartlı ulaşım sistemi, Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde kullanılmaya başladı.
Kragujevac'da düzenlenen törende, şehir içi ulaşımına büyük kolaylık sağlanması hedeflenen ve Türkiye'deki uygulamalardan örnek alınarak yapılan sistem tanıtıldı.
Törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen her şehrinde şehir içi ulaşımda kartlı sistem kullanıldığını aktararak, bu örneğin Sırbistan'a taşınmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sırbistan'da son dönemde Türk yatırımcıların arttığına işaret eden Bilgiç, "Kragujevac'da da bir tane Türk yatırımı var. Temel hedefimiz Kragujevac'daki Türk yatırımlarını artırmak." dedi.
Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic de şehrin bölgedeki en modern ulaşım sistemine sahip olduğunu vurgulayarak, şehir içi ulaşım için kullanılacak kartlara yakın zamanda müze, galeri ve havuz girişlerinin de dahil edileceğini açıkladı.
Daha önce başkent Belgrad'da da aynı Türk firması tarafından aynı sistemin uygulamaya konulduğunu anımsatan Nikolic, Türkiye örneği sistem sayesinde vatandaşların şehir içi ulaşımını daha çok tercih edeceğini söyledi.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Umur Basmacı ise 20 yıldır dünya genelinde hizmet verdiklerini belirterek, Belgrad'ın ardından bugün de Kragujevac'da faaliyete başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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