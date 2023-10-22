Sırbistan'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.
Belgrad
Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye, Sırbistan'da yaşayan Filistinliler ve yerel halk katıldı.
Filistin ve Sırbistan bayrağı açılan Filistin'e destek ve dayanışma gösterisinde, "Özgür Filistin" şeklinde slogan atıldı.
Göstericiler, "Filistin'deki soykırımı sona erdirin", "Filistin'e özgürlük" ve "Çocuklar uyurken susmalı, öldürülürken değil" yazılı pankart ve dövizler de taşıdı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.