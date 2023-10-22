Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,626.10
BTC/USDT
29,830.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sırbistan'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.

Ahmet Nurduhan  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Sırbistan'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Belgrad

Belgrad'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriye, Sırbistan'da yaşayan Filistinliler ve yerel halk katıldı.

Filistin ve Sırbistan bayrağı açılan Filistin'e destek ve dayanışma gösterisinde, "Özgür Filistin" şeklinde slogan atıldı.

Göstericiler, "Filistin'deki soykırımı sona erdirin", "Filistin'e özgürlük" ve "Çocuklar uyurken susmalı, öldürülürken değil" yazılı pankart ve dövizler de taşıdı.

​​​​​​​İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Yıldızları, Pamukkale'de gösteri uçuşu yaptı
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı
Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli
Trabzon'da yapımı tamamlanan yeni otogar bu gece hizmete açılıyor
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

Emine Erdoğan'dan Filistinli savaş mağduru çocuklara yardım eli

Sırbistan'da Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi

AB'nin kalbi Brüksel'de Filistinlilere destek gösterisi

Köln'de "Filistin için Dayanışma" temalı gösteri düzenlendi

Köln'de "Filistin için Dayanışma" temalı gösteri düzenlendi
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor

İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi sürüyor
İngiliz polisi, Londra metrosunda Filistin yanlısı slogan atılması üzerine soruşturma başlattı

İngiliz polisi, Londra metrosunda Filistin yanlısı slogan atılması üzerine soruşturma başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet