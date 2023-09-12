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Dünya

Sırbistan ve Kosova liderleri Brüksel'de görüşecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında 14 Eylül'de Brüksel'de bir araya gelecek.

Selen Temizer  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Sırbistan ve Kosova liderleri Brüksel'de görüşecek

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni toplantısının 14 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Borrell'in, iki liderle yapacağı görüşmeden önce AB'nin Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Liderler, son olarak 22 Haziran'da, Kosova'nın kuzeyinde artan gerginlik nedeniyle AB'nin daveti üzerine Brüksel'de bir araya gelmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, Belgrad-Priştine Diyaloğu Toplantısı'ndan beklentisinin sorulması üzerine "Sürecin başarısı için AB'den dengeli bir yaklaşım bekliyoruz. Bu dengeyi göremediğimiz zamanlar oldu." demişti.

Daha önce varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasını talep ettiklerini dile getiren Osmani, Sırbistan'ı anlaşmayı tam uygulamamakla suçlamıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisince farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp gözaltına alınırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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