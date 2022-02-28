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BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı gündemiyle toplanıyor.
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız

Sırbistan, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalanları kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Ahmet Nurduhan, Mustafa Talha Öztürk   | 28.02.2022
Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız Fotoğraf: Agnieszka Majchrowicz/AA

Belgrad

Sırbistan Mülteci ve Göçmenler Dairesi'nden yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Ukrayna'dan gelen mültecileri kabul etmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sırbistan Kızılhaç'ının, Rusya ile savaş halinde olan Ukraynalılara yardım etmek için bağış kabul etmeye başladığı belirtildi.

Bosna Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına sert tepki göstermişti.

Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan’ın kendi çıkarlarını koruması önceliklidir. Rusya'ya yaptırım uygulamak Sırbistan'ın yararına olmayacaktır." demişti.

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