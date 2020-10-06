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Dünya

Sırbistan Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

Kayhan Gül   | 06.10.2020
Sırbistan Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor

Belgrad

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etti.

İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın her zaman güvenliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade etti.

Vucic, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi.

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