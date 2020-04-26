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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen'de sıtma uyarısı

Sınır Tanımayan Doktorlar, Yemen'de yağmur döneminin başlamasıyla sıtmanın yayılma riski konusunda uyarıda bulundu.

Hacer Başer   | 26.04.2020
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen'de sıtma uyarısı

Sana

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Yemen ofisinin Twitter hesabından Dünya Sıtma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Yemen'de yağmur döneminin başlamasıyla sıtmanın yayılma riski arttı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin yanı sıra diğer sağlık birimlerinin de çalışmalarını sürdürmesi gerektiği aksi takdirde sıtma gibi hastalıklar nedeniyle ölümlerin yaşanabileceği belirtildi.

MSF ayrıca 2019'da Yemen'de 13 bin 93 sıtma vakasının tedavi edildiğini aktardı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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