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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: Bugün Gazze'de güvenli alan yok

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Fransa Misyonu Başkanı İsabelle Defourny, İsrail'in ayrım gözetmeksizin bombaladığı Gazze'de insanların kaçabileceği güvenli bir alanın olmadığını dile getirdi.

Şeyma Uzundere, Esra Taşkın  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Sınır Tanımayan Doktorlar: Bugün Gazze'de güvenli alan yok

Ankara

Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısıyla "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans" düzenlendi.

Defourny, konferansta Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unun, İsrail'in Filistin halkına sığınmasını söylediği Gazze'nin güneyindeki bölgelerde öldüğünü hatırlatarak, "bugün Gazze'de güvenli bir alanın olmadığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de hastanelerin tahliye edilmesi çağrılarının "tehlikeli" olduğuna işaret eden Defourny, söz konusu sağlık kurumlarının bombalanmaması konusunda garanti istedi.

Defourny, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmekte olduğuna dikkati çekerek, ateşkes çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, bölgede insanların hayatlarını kurtarmanın başat mesele olduğunu belirtti.

Gazze'ye hızlı bir insani yardımın ulaşmasının önemine dikkati çeken Egger, Gazze'de insani yardım alanında çalışanların ve sivillerin korunması isteyerek, burada yerinden edinilen ailelerin geri dönmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Egger ülkelere, bölgede Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin uygulanması için nüfuzlarını kullanma çağrısı yaptı.

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