Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sincar'da yalnızca Irak bayrağı dalgalanacak

Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Ninova vilayetine bağlı Sincar ilçesinde yalnızca Irak bayrağının dalgalanacağını bildirdi.

Hamdi Yıldız   | 24.10.2020
Sincar'da yalnızca Irak bayrağı dalgalanacak

Bağdat

Irak Ordusu Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Sincar anlaşması gereği ilçede yalnızca Irak bayrağının dalgalanacağını, iç güvenliğin ilçeyi, Irak ordusunun da Sincar'ı ve sınırlarını koruyacağını ifade etti. 

Anlaşma gereği güvenlik güçlerine iç istihbarat ve ulusal güvenlik birimlerinin de yardımcı olacağını belirten Hafaci, ayrıca Sincar'da halkın yeni bir kaymakam seçeceğini kaydetti.

Bağdat ile Erbil arasında statüsü tartışmalı bölgelerden biri olarak bilinen, terör örgütü PKK'nın varlık gösterdiği Sincar'daki sorunların çözümüyle ilgili 9 Ekim'de başkent Bağdat'ta yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi liderliğinde yapılan toplantıya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, IKBY heyeti ve Ezidi toplumu temsilcileri katılmıştı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmed Molla Talal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başbakan Kazımi'nin himayesinde, Sincar'da hükümetin kontrolünü güçlendirmek ve dışarıdan gelen grupların (terör örgütü PKK) gücünü kırmak için idari ve güvenlik açısından tarihi bir anlaşma yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Johnson & Johnson ile AstraZeneca firmaları Kovid-19 aşı çalışmalarına devam edecek
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısında en yüksek rakama ulaşıldı
DSÖ: Kovid-19 aşı denemelerinin sonuçları kasım sonunda alınabilir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 165 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sincar'da yalnızca Irak bayrağı dalgalanacak

Sincar'da yalnızca Irak bayrağı dalgalanacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İyi ve yapıcı görüşmeler yaptık

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Irak ve Afganistan konuşulacak

Körfez-İsrail normalleşmesi bölgede yeni dengelerin oluşumuna zemin hazırlıyor

Körfez-İsrail normalleşmesi bölgede yeni dengelerin oluşumuna zemin hazırlıyor
Irak’ın yeni ortakları: Rusya ve Çin

Irak’ın yeni ortakları: Rusya ve Çin
Hamaney'in ABD'nin Irak'taki çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği'" iddia edildi

Hamaney'in ABD'nin Irak'taki çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği'" iddia edildi