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Dünya

Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Şili'de geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkede belirli aralıklarla şiddetlenerek devam ediyor.

Muhammed Emin Canik   | 21.11.2020
Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Buenos Aires

Şili basınında çıkan habere göre, başkent Santiago'da göstericilerin başlıca toplanma yeri olan İtalya Meydanı'nda protesto eylemi yapıldı. Burada toplanan göstericiler, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifası ve geçen yıldan bu yana devam eden gösterilerde tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

Şili'de hükümet karşıtı protesto

Şili'de uzun süredir devam eden protestolar, çocuklara uygulanan polis şiddeti görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine başkent Santiago'da yeniden alevlendi. Toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera'nın istifasını istedi. ( Cristobal Saavedra Vogel - Anadolu Ajansı ) 

Eylemlerde çıkan olaylarda polis, kendisine sert cisimler atan, barikat kuran ve ateş yakan göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda bir banka şubesinin ve bir eczanenin yağmalandığı belirtildi.

Ülkede, 18 Kasım'da Talcahuano şehrindeki bir ıslahevinde kalan 17 ve 14 yaşlarındaki iki gencin polis tarafından ateşli silahla yaralanması da gösterileri alevlendirmişti.

Çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından kınanan olay nedeniyle Şili'de toplumsal olaylara müdahale eden Carabineros Direktörü Mario Rozas istifa etmişti.

Şili'de, 23 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı, ülkede "sosyal patlama" olarak adlandırılan hükümet karşıtı gösteriler geçen yıl ekim ayında başlamıştı.

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