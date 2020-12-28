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Dünya

Şili'de 6,8, Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,8, Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Emin Canik, Sinan Doğan   | 28.12.2020
Şili'de 6,8, Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Buenos Aires/Bolivar

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 10 kilometre derinlikte denizde meydana gelen depremin merkez üssünün Şili'nin güneyindeki Corral bölgesinin 141 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi, şu ana kadar deprem nedeniyle can veya mal kaybı bildirilmediğini, temel hizmetlerin ve altyapının olumsuz etkilenmediğini duyurdu.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Peru'nun güneyindeki Caraveli eyaletine bağlı Chala kentinin 36 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı. 

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ancak sarsıntı nedeniyle 8 binanın zarar gördüğünü belirtti. 

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti. 

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