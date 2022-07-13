Dolar
17.28
Euro
17.33
Altın
1,726.19
ETH/USDT
1,042.70
BTC/USDT
19,365.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sinan Doğan   | 13.07.2022
Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

BOGOTA

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Ulusal Sismoloji Servisi, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Paskalya Adası'nın 699 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Şili sahillerinden 3 bin 700 kilometre uzaklıkta yer alan Paskalya Adası'ndaki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi verildi.

Öte yandan ilerleyen dakikalarda 5,2 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bedelli askerlik düzenlemesini içeren Askeri Ceza Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden Erdoğan-Paşinyan görüşmesine destek açıklaması
Kastamonu'da selin ardından yürütülen çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan depremden etkilenen 250 Afgan aileye gıda yardımı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'den İran'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den İran'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
İran'da 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

İran'da 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi