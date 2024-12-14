Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,921.50
BTC/USDT
102,088.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Bogota

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, market raflarındaki ürünlerin devrildiği görüldü.

Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulda kabul edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 16 kişi Karayolları ekiplerince kurtarıldı
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Yargıtaydan Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davası kararlarına onama ve bozma

Benzer haberler

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Dünya Bankasından deprem bölgesinde tarım sektörünün iyileştirilmesi için 250 milyon dolarlık finansman

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da depremde 6 kişinin öldüğü apartmanla ilgili davanın gerekçeli kararı hazırlandı

Malatya'da depremde 6 kişinin öldüğü apartmanla ilgili davanın gerekçeli kararı hazırlandı
ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet