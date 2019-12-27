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Dünya

Şili'de 250 evi kül eden orman yangınları kontrol altına alındı

Şili Devlet Başkanı Pinera orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlarda 250 ev kullanılamaz hale gelirken, 140 hektarlık orman da kül oldu.

Sinan Doğan   | 27.12.2019
Şili'de 250 evi kül eden orman yangınları kontrol altına alındı

Ankara

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Şili'de önceki gün Valparaiso şehrinde devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, orman yangınlarının kontrol altına alındığını belirten Pinera, evleri zarar gören aileler için yardım planı hazırladıklarını açıkladı.

Pinera, plan kapsamında evleri yanan ve zarar gören mağdurlara 2020'nin ilk aylarında kredi verileceğini belirtti.

Muhtemel orman yangınlarında risk oluşturulmayacak bölgelerde yeni konutlar inşa edileceğini söyleyen Pinera, "Acılarını ve trajedilerini sanki bizimmiş gibi hissediyor ve kısa zamanda çözülmesi için çalışıyoruz." dedi.

700 evin etkilendiği yangınlarda şu ana kadar 250 ev kullanılamaz hale geldi. Ayrıca 140 hektar ormanlık alan da kül oldu.

Pinera, alevlerin tamamen söndürülmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini aktararak, yangınların çıkış sebebine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Valparaiso acil durum yetkilisi Ezio Passadore dün, "Emin değiliz ama her şey dünkü yangının kasıtlı çıkarıldığını ve evlere oldukça yakın bir alanda başladığını gösteriyor." açıklamasını yapmıştı.

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