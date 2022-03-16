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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar da yurda giriş yapıyor.

Hakan Mehmet Şahin   | 16.03.2022
Sığınaklarda kalan Ukraynalılar Türkiye'ye geldi Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Rusya'nın başlattığı savaştan korunmak için sığınaklarda kalan Ukraynalılar, yaşadıklarını anlattı.

Kentin sürekli bombalanması nedeniyle evlerinden çıkarak 12 gün saklanmak zorunda kaldıklarını anlatan Aslanova, "Bombardımanın başlamasıyla 12 gün sığınaklarda kaldık. Biz biraz şanslıydık, ışık vardı, çok soğuk değildi. Ama daha kötü durumda olanlarda da vardı, çocuklar korkuyordu. Sürekli bombalar var, insanlar dışarı çıkmaya korkuyorlar." dedi.

Aslanova, savaş bitene kadar Mersin'de yaşayan ablasının yanında kalacağını söyledi.

Bir başka Ukrayna vatandaşı Yuina Korestkya ise Kiev'den geldiğini bombardımandan korunmak için sığınaklarda kaldıklarını anlattı.

Türkiye'ye çocuğuyla birlikte geldiğini, eşini orada bırakmak zorunda kaldığını anlatan Korestkya ülkesinde 18-60 yaş arasında olan kişilerin orduya katıldığını belirtti.

Korestkya, kaldıkları sığınakların soğuk ve karanlık olduğunu, en çokta sığınaklarda küçük çocuklu ailelerin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

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