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Dünya

Şiddetli yağışlar İspanya'nın Endülüs bölgesinde su taşkınlarına neden oldu

İspanya'da son üç haftadır etkili olan şiddetli yağışlar ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesini vurdu.

Şenhan Bolelli  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Şiddetli yağışlar İspanya'nın Endülüs bölgesinde su taşkınlarına neden oldu

Madrid

Endülüs özerk yönetim hükümeti yetkilileri ve sivil yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetli yağışların neden olduğu su taşkınlarından Sevilya'nın Constantina ilçesinde 2, Kurtuba'nın Anora ilçesinde de 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, Endülüs bölgesinde toplamda 1400 kişinin tedbir amaçlı olarak evlerinden çıkartıldığını, bazı yerlerde vatandaşların helikopterlerle kurtarıldığını duyurdu.

Ayrıca Malaga'da 8 okulda eğitim-öğretime ara verildiği, Sevilya ile Madrid arasındaki A-4 otoyolu ile çok sayıda ara yolun ve Murcia kentindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Endülüs bölgesi kadar ciddi boyutta olmasa da İspanya genelinde 10 özerk yönetimde şiddetli yağışların etkisiyle alarm seviyesinin artırıldığı, 19 nehirde su seviyesinin çok yükselmesi nedeniyle kırmızı alarm ilan edildiği duyuruldu.

Diğer yandan İspanya Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağış ve fırtınanın yarın daha da artacağı ve kötü hava şartlarının hafta sonuna kadar devam edeceği tahmininde bulundu.

İspanya'da son üç haftadır dördüncü kez şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

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