Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
115,793.59
Altın
1,799.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Güney Kore'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un ölü bulunduğu bildirildi.

Emre Aytekin   | 09.07.2020
Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, emniyetten yapılan açıklamada , Park'ın cesedinin kentin kuzey bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, 2011'den bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 190 bin 390 oldu
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 103 kişi hayatını kaybetti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 926'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 602'ye çıktı

Benzer haberler

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

ABD'den, Kuzey Kore ile müzakerelerin sürdürülmesi vurgusu

Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 4, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 4, Güney Kore'de 48 yeni Kovid-19 vakası görüldü