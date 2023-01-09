Senegal'deki otobüs kazasında ölü sayısı 39'a çıktı
Senegal'in güneybatısında dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Dakar
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında pazar günü iki otobüsün çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a ulaştığı belirtildi.
Kazada yaralanan 53 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 42 kişinin ayakta tedavi gördüğü kaydedildi.
Kazanın ardından ölü sayısı 38, yaralı sayısı 78 olarak açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Başbakan Amadou Ba, dün olay yerine giderek incelemelerde bulunmuş akabinde yaralıları ziyaret etmişti.
Kaza haberinin ardından ülkede bugünden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.
Türkiye de kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.