Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
108,659.00
Altın
1,479.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı

Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.

Alaattin Doğru   | 05.12.2019
Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı

Dakar

Senegal Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'in Cumhurbaşkanı Macky Sall'e 2 yıldır sürdürdüğü görevinin bitmesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Sall'in, Büyükelçi Civaner'in görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunun kaydedildiği mesajda, "Senegal ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetti." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı

Türk Hava Yolları Finlandiya'nın Rovaniemi şehrine sefer başlattı

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak

Mısır cezaevlerindeki koşullara dikkati çekmek için yürüyüş yapılacak
Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık