Dolar
18.54
Euro
19.06
Altın
1,759.26
ETH/USDT
1,216.70
BTC/USDT
16,547.00
BIST 100
4,486.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Semerkant'ta lider eşlerinden 'sıfır atık' sözü

Özbekistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri ile imzaya açtığı "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.11.2022
Semerkant'ta lider eşlerinden 'sıfır atık' sözü Fotoğraf: Murat Kula / AA

Semerkant

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le imzaladığı "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılan liderlerin eşleri de destek verdi.

Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi’ne katılan liderlerin eşleri ile bir araya geldi.

Özbekistan tarihinin sergilendiği "Ebedi Şehir"de Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat ve kızı Saida Mirziyoyeva'nın ev sahipliğindeki programa katılan Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Aniko Levai ile Özbek halk dansları ve müzikleri eşliğindeki öğle yemeğine iştirak etti.

Bir araya geldiği lider eşleri, Emine Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile imzaya açtığı Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na destek verdi. Emine Erdoğan, İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak Sıfır Atık Projesi'nin ülkelerinde de yaygınlaştırılması için destek sözü veren lider eşlerine teşekkür etti.

Programa ev sahipliği yapan Ziroat Mirziyoyeva'ya atık kumaşlardan yapılmış tablosunu hediye eden Emine Erdoğan, sıcak ev sahipliği için teşekkürlerini sundu.

First ladyler, Ebedi Şehir ziyaretinin ardından Semerkant'ta Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen ve Özbekistan tarihini anlatan "Sonsuz Seraplar" sergisini gezdi.

"Küresel çağrımıza destekleri için teşekkürler"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza atarak küresel çağrımıza destek veren Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva'ya ve Macaristan Başbakanı'nın eşi Aniko Levai'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin kimliği belirlendi
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına makale yarışması düzenlenecek
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

Benzer haberler

Semerkant'ta lider eşlerinden 'sıfır atık' sözü

Semerkant'ta lider eşlerinden 'sıfır atık' sözü

Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Türk dünyasında bütünleşmeye doğru: Türk Devletleri Teşkilatı

Eğitim hayali yarım kalan 48 bini aşkın kadın "Nerede Kalmıştık?" projesiyle okullu oldu

Eğitim hayali yarım kalan 48 bini aşkın kadın "Nerede Kalmıştık?" projesiyle okullu oldu
Emine Erdoğan, Semerkant'ta Özbekistan'ın Renkleri Sergisi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Semerkant'ta Özbekistan'ın Renkleri Sergisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet