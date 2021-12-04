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Dünya

Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Dünya Turizm Örgütü 24. Toplantısı'nda, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinin, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 04.12.2021
Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi

Taşkent

Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve Özbekistan'dan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov'un da katıldığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) 24. Toplantısı'nda, Semerkant şehrinin, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği kaydedildi.

Bu çerçevede Semerkant'ın 2023'te BMDTÖ 25. Toplantısı'na da ev sahipliği yapacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının tarihi bir olay olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Özbekistan'ın ilk defa BM bünyesindeki bir kuruluşun toplantısına ev sahipliği yapacak olmasının hükümetin son yıllarda izlediği politika ve ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik çabalarının sonucu olduğu dile getirilirken, toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının ülkenin turizm imkanlarının tanıtılmasına ve turizmin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.

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