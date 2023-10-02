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Dünya

Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi.

Ruslan Rehimov, Abdulkadir Günyol  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'dan madalya

Bakü/İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021'de Karabağ Nişanı'na layık görülen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) Verimli İş Birliği Madalyası ile ödüllendirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in aldığı kararla ASAN Hizmet Verimli İş Birliği Madalyası, ASAN Hizmet Başkanı Ulvi Mehdiyev tarafından takdim edildi. Madalya töreni T3 Vakfı ile ASAN Hizmetin ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü'de gerçekleştirildi.

Bilim Bakü Buluşması

Bilim Bakü'de gerçekleşen törene, merkezde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı da katıldı. Bayraktar, ziyarette Bilim Bakü’de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bilim Bakü Müdürü Ahmet Köse, ziyaretçilere merkezin faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Karabağ Nişanı almıştı

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2021'de Karabağ Nişanı ile ödüllendirilmişti. Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından "Askeri İş Birliği Alanında Hizmet Madalyası" verilen Bayraktar, 2022'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin emriyle Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı'na layık görülmüştü.

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