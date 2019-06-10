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Dünya

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Selanik'te diplomatik görevli iki Türk'e ait araçlar sabah saatlerinde kundaklandı.

Furkan Naci Top   | 10.06.2019
Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Atina

Yunanistan'ın Selanik kentinde diplomatik görevli iki Türk'e ait araçlar sabah saatlerinde kundaklandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı.

Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı.

İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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