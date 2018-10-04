Şehit uzman çavuşun adı Suriye'deki camide yaşatılacak

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ercan Çelik adına, Suriye'nin Çobanbey beldesinde Erzurumlu bir hayırsever tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı.

ERZURUM

Erzurumlu bir hayırsever tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ercan Çelik adına, Suriye'nin Çobanbey beldesinde yaptırılan cami ibadete açıldı.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Suriye sınırındaki Elbeyli ve El Bab arasında yer alan Çobanbey beldesinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Çobanbey gümrük alanında bulunan AFAD Lojistik Merkezi içerisinde yaptırılan caminin açılışı, kılınan namaz ve okunan dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışa, AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin, AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Gaziantep İl Müdürü Bekir Şen ve kurum çalışanları ile Erzurum Sivil Toplum Platformu üyeleri katıldı.

İrfan Keskin, açılışta yaptığı konuşmada, manevi yönden böyle anlamlı bir yerde ibadethane yaptıran hayırsevere teşekkür ederek, camiye adı verilen şehit Uzman Çavuş Ercan Çelik ve tüm şehitlere rahmet diledi.

300 metrekarelik alana yaptırılan Şehit Ercan Camisi'nde 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek.

Uzman Çavuş Ercan Çelik, TSK'nın Suriye'de teröristlere karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Ağustos 2016'da, Cerablus'ta teröristlerin saldırısında şehit düşmüştü.

Şehit Çelik'in naaşı, Düzce'nin Akçakoca ilçesine defnedilmişti.

Muhabir: Fahrettin Gök