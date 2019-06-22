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Dünya

Şebabul Hüda Derneği'nden Afrin'e yardım eli

Şebabul Hüda Derneği, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde son 6 ayda çeşitli sosyal hizmet faaliyetleri düzenledi.

Levent Tok,Burak Karacaoğlu   | 22.06.2019
Şebabul Hüda Derneği'nden Afrin'e yardım eli

Afrin

Şebabul Hüda Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti'nin 15 Aralık 2018-21 Haziran 2019 döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı Afrin ilçesinde dini faaliyetler gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Afrin ve beldeleri ile Halep'in Çobanbey köyünde çocuklara ve yetişkinlere dini eğitim programları düzenleyen dernek, aynı zamanda terör örgütlerine karşı bilinçlendirme seminerleri organize etti.

Hasarlı camileri tespit eden dernek, Türkiye Diyanet Vakfına bildirerek tadilatlarının yapılması sağladı.

Dernek, bu süre içinde aşırıcı fikirlere karşı mücadele verecek eğiticimler yetiştirdi.

Ramazan ayında iftar ve teravih programları düzenleyen dernek çocuklara hediye dağıtımları da yaptı.



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