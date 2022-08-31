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Dünya

Scholz: (Mihail Gorbaçov) Cesur ve reformcu bir devlet adamıydı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un cesur ve reformcu bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ   | 31.08.2022
Scholz: (Mihail Gorbaçov) Cesur ve reformcu bir devlet adamıydı

Berlin

Scholz, Gorbaçov'un ölümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Mihail Gorbaçov öldü, cesur ve reformcu bir devlet adamıydı. Rusya'nın demokrasiyi tesis etmeye çalışmasını, Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğün mümkün olmasını, Almanya'nın birleşmesini ve Demir Perde'nin ortadan kalkmasını perestroykanın mümkün kıldığını unutmayacağız." dedi.

Gorbaçov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da yeni çatlaklar kazdığı ve Avrupa'ya karşı korkunç savaş yürüttüğü bir zamanda öldüğüne işaret ederek, "İşte tam da bu yüzden Mihail Gorbaçov'u düşünüyoruz ve onun son yıllarda Avrupa'nın ve ülkemizin gelişimi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle kızı Irina Wirganskaja'ya taziye mesajı gönderdi.

Steinmeier taziye mesajında, "Büyük bir devlet adamının önünde eğiliyorum." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Twitter'dan "Soğuk Savaş'ın sonu ve Alman birliği Mihail Gorbaçov mirasıdır. Sonsuza dek minnettar olduğumuz bir devlet adamını kaybetmenin yasını tutuyoruz." paylaşımında bulundu.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaptığı açıklamada, Gorbaçov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Tarihi başarısının hatırası, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bu korkunç haftaları ve ayları sırasında duraklamayı mümkün kılabilir." dedi.

Merkel, "Gorbaçov tarih yazdı. Tek bir devlet adamının dünyayı nasıl daha iyi hale getirebileceğinin örneğini verdi. Gorbaçov'un glasnost ve perestroyka, yani açıklık ve yeniden yapılanma konusundaki cesareti olmasaydı, DDR'de (Doğu Almanya) barışçıl devrim de mümkün olmazdı". değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan, ayrıca Gorbaçov'un yeniden birleşmiş bir Almanya'nın NATO üyesi olmasına izin verdiğini hatırlatarak, "Mikail Gorbaçov hayatımı temelden değiştirdi. Bunu asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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