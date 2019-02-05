Saraybosna'daki pazar yeri kurbanları anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 25 yıl önce düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 kurban için tören düzenlendi.

SARAYBOSNA

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafından başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine yapılan havan topu saldırısında yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te Sırp askerler tarafından düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 kişi için pazar yerinde anma töreni düzenlendi.

Katliamın 25. yılında düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra kurban yakınları ve katliamdan yaralı kurtulanlar katıldı.

Saldırıda arkadaşlarını kaybeden Rafet Skenderovic, yaşananlardan sonra pazar yerine artık çok nadiren geldiğini belirterek, "1994'teki havan topu saldırısında, pazar yerinden sadece 50 metre uzaktaydım. İki arkadaşımı kaybettim." dedi.

Rüyalarında hala kan ve yaralı insanlar gördüğünü aktaran Skenderovic, yaşadığı bu acının ancak öldüğünde dineceğini vurguladı.

Saldırıda kız kardeşini kaybeden Kadrija Hrkic de kardeşi Emina'nın erzak almak için o gün pazar yerine gittiğini anlatarak, aradan çeyrek asır geçse de hissettiği acının hala aynı olduğunu ifade etti.

Markale pazar yeri katliamında hayatını kaybedenler için Ulusal Tiyatro'da da anma programı düzenlendi.

Saraybosna Kantonu Başbakanı Edin Forto, burada yaptığı konuşmada, bugün 1990'lı yıllardaki savaşın tüm kurbanlarını andıklarını belirterek, yeni nesillerin bu topraklarda yaşananları bilmesi gerektiğini söyledi.

Pazar yerinde iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam 5 Şubat 1994'te yaşandı.

Sırp askerler tarafından aynı yerdeki ikinci katliam ise 28 Ağustos 1995'te gerçekleşti. İkinci katliamda da 43 sivil hayatını kaybetti, 75 sivil yaralandı.

Bosna'daki savaşta, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, bin 601'i çocuk 11 bin 541 kişi öldürüldü.

Muhabir: Dejan Maksimoviç, Vesna Besiç, Lejla Bıogradlıja