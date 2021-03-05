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Dünya

Saraybosna'da reklam panolarına 'Love Erdoğan' ilanı yansıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

Sanela Crnovrsanin   | 05.03.2021
Saraybosna'da reklam panolarına 'Love Erdoğan' ilanı yansıtıldı

Saraybosna

Başkentin farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.



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