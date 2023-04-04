Saraybosna nisanda karla kaplandı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.
Saraybosna
Son günlerde havaların ısınmasıyla baharı karşılayan Saraybosnalılar, nisanda yağan kar nedeniyle sabah işe veya okula gitmek üzere evlerinden çıkarken zor anlar yaşadı.
Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, şehir merkezinde ulaşımda aksaklıklara sebep oldu.
Birçok kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını ve evlerinin önünü temizlemeye çalıştı, ağaç dalları karın ağırlığıyla kırıldı.
Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gelecek günlerde de devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.