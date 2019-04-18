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Dünya

Saraybosna Kitap Fuarı'na yoğun katılım

Bosna Hersek'te bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Kitap Fuarı'na farklı ülkelerden 100'ün üzerinde yayınevi katılıyor

Dejan Maksimoviç,Lejla Bıogradlıja   | 18.04.2019
Saraybosna Kitap Fuarı'na yoğun katılım

Saraybosna

Bosna Hersek'te bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Bu yıl "Kitap Bağışla" sloganıyla düzenlenen uluslararası nitelikteki fuara, farklı ülkelerden 100'ün üzerinde yayınevi katılıyor.

Saraybosna'daki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı fuar, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

31. Saraybosna Kitap Fuarı Sözcüsü Haruna Bandic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki fuarı 50 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Bu yıl bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. 23 Nisan'da da 'Bir Kitap Bir Gül' etkinliği düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Fuarda 9 yaşındaki kızı Asya ile açtığı stantta ilgi odağı olan Emir İsovic de kültür haritaları ve farklı çizimleri ziyaretçilerle buluşturduğunu anlatarak, "Bosna Hersek'in resimli haritalarını yapıyorum. Burada Türkiye için yaptığım haritayı da tanıtacağım." dedi.

Fuarın ilgi odağı Asya da resim yapmayı ve boyamayı çok sevdiğini anlatarak, "En çok da hayvan resimleri çizmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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