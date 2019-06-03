Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.83
BIST 100
90,345.63
Altın
1,324.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sancak'ta 2 şehirde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar ve Tutin şehirlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Medin Haliloviç,Lejla Bıogradlıja   | 03.06.2019
Sancak'ta 2 şehirde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Novi Pazar

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

Ülkede gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu meydana gelen seller nedeniyle Sancak bölgesindeki Novi Pazar ve Tutin şehirlerinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Raska Nehri'nde su seviyesi kritik düzeyde

Novi Pazar Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış sonucu Raska Nehri'ndeki su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı belirtilerek, birçok ev ve iş yerini su bastığı kaydedildi.

Tutin Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada da "Balkanlar'ın Sibirya'sı" olarak nitelendirilen Peşter Yaylası'nda etkili olan yağışın nehirlerdeki su seviyesini artırdığına işaret edilerek, Tutin'de mobilya fabrikalarının bulunduğu sanayi bölgesinin sular altına kaldığı belirtildi.  


Açıklamada Tutin'de çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

Bu arada, Sırbistan başta olmak üzere Balkanlar genelinde etkili olan şiddetli yağışın yarın da devam edeceği ifade edilirken vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

İran'da sel ve yıldırım 20 can aldı

İran'da sel ve yıldırım 20 can aldı

'Bağımsız' Karadağ 13 yaşında

İran'da şiddetli yağış ve yıldırım 22 can aldı

Adem Ljajic'e milli davet

Adem Ljajic'e milli davet