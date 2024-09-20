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Dünya

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın perdesi kapandı.

Emre Doğan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nde ilk hafta mücadelesi, 4 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 0-0

Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya): 2-1

Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 2-1

Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 2-1

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