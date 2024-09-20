Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın perdesi kapandı.
İstanbul
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen "Devler Ligi"nde ilk hafta mücadelesi, 4 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 0-0
Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya): 2-1
Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 2-1
Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 2-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.