Şam'da kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.
Ankara
Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.
Patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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