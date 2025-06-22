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Dünya

Şam'da kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Ethem Emre Özcan  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Şam'da kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

Patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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