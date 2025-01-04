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Dünya

Şam Havalimanı 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacak

Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağı bildirildi.

Irmak Akcan, Ömer Koparan  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Şam Havalimanı 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacak

Ankara

Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.

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