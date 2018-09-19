'Saldırılar Boko Haram’ın çabuk toparlandığını gösteriyor'

Nijerya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Güvenlik Analisti Prof. Dr. Fred Onuoha, "Saldırıların devam etmesi, Boko Haram’ın kendini çabuk toparladığını gösteriyor." dedi.

ABUJA

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da uzmanlar ve kanaat önderleri, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'ın terör saldırılarının devam ettiği uyarısında bulundu.

Demokrasi ve Kalkınma Merkezinin (CDD) Boko Haram’ın bölgedeki etkisinin azaldığına ilişkin raporunun aksine uzmanlar ve kanaat önderleri, örgütün bölgede giderek daha etkili olmaya başladığını belirtti.

Geçen hafta Gudumbali ve Damasak kentleriyle Yobe ve Borno bölgesinde düzenlenen saldırılara değinen uzmanlar, yönetimin örgütle mücadele konusunda başarılı olmadığına dikkati çekti.

Nsukka'daki Nijerya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Güvenlik Analisti Prof. Dr. Fred Onuoha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tür saldırılar, ordunun örgütle mücadelede etkin olamadığını gösteriyor. Saldırıların olması Boko Haram’ın kendini çabuk toparladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün elindeki rehineleri serbest bırakması karşılığında aldığı fidye ve gıdadan başka uyuşturucu ve silah satarak kazandığı parayla ekonomik olarak güçlendiğine işaret eden Onuoha, “Örgüt bu paralarla gelişmiş silahlar alıyor." diye konuştu.

Onuoha, yağmur mevsimi nedeniyle ordunun örgütle mücadelede zorlandığını ifade ederek, son zamanlarda Boko Haram'ın düzenlediği saldırılar yüzünden askerlerin yorulduğunu kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki kabile şeflerinden Baba Gana İmam da "Hemen hemen her gün Boko Haram terör örgütünün özellikle çiftçileri öldürdüğü haberini alıyoruz. Alınan önlemler yetersiz." dedi.

Nijerya ordusu ise Boko Haram'ın güçlendiği iddialarını reddediyor. Ordu Sözcüsü Teksas Chukwu, geçen hafta yaptığı açıklamada, kampları ortadan kaydırmaya devam ettiklerini ve militanların büyük kayıp yaşadıklarını belirtmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Muhabir: Adam Abu Bashal