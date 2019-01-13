Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl eylemlerin organizatörleri, İsrail'in eylemcileri, öldürmek ve yaralamak için kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin delillerinin olduğunu belirtti.

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"Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini organize eden heyete bağlı Hukuk Komitesi yetkilisi Salah Abdulati, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in, Gazze sınırı yakınındaki barışçıl göstericileri, öldürmek ve yaralamak için kasıtlı olarak hedef aldığına dair heyetin elinde onlarca kesin delil var." dedi.

İsrail güçlerinin, barışçıl eylem hakkını kullanan sivilleri, gazetecileri ve insani çalışmalarda bulunanları hedef almayı sürdürmesinin, "uluslararası kanunları ihlal" anlamı taşıdığını ifade eden Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) ile Avrupa Birliği'ne (AB) Gazze'deki Filistinli siviller ve eylemcilere uluslararası bir koruma sağlamak için ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine katılanlara yönelik işlenen suçlar dolayısıyla İsrailli yöneticilerin hesap vermesini sağlamak için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, Filistin yönetiminden de İsrail'in işlediği suç dosyalarını Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşımasını istedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhabir: Moustafa Maged Haboosh, Hacer Başer