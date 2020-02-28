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Dünya

Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görüldü

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü.

Adam Abu-bashal   | 28.02.2020
Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görüldü

Abuja

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti.

Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

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