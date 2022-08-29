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Dünya

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldı.

Haydar Karaalp   | 29.08.2022
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, açlık grevine başladı Fotoğraf: Haydar Karaalp/AA

Bağdat

Mukteda es-Sadr'ın sağ kolu sayılan müstafi milletvekili Hasan Azari, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, "Liderimiz, şiddet ve silahlı çatışma bitene kadar açlık grevine başladı." dedi.

Azari, tarafları silahlı çatışmayı sonlandırmaya çağırdı.

Bağdat Yeşil Bölge'de Sadr'a bağlı milislerle hükümet güçleri ve Haşdi Şabi milisleri arasında yer yer silahlı çatışma yaşanıyor.

Sadr yanlısı kişiler, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Mukteda es-Sadr'a yakın kişilere müdahalede bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Sadr yanlıları daha önce de Meclis'i basmıştı

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi'ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclis'ten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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