Sadr’dan 'sınır ötesinden yönetilmeye izin vermeyiz' mesajı

Fotoğraf: AA/Murtadha Sudani

BAĞDAT

Irak’ta Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Irak’ın sınır ötesinden yönetilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Sadr, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın ne doğu ne batı ne kuzey ne de güneyden, sınır ötesinden yönetilmesine izin veririz." ifadelerini kullandı.

Sadr, açıklamasında, Irak'ın ulusalcı Iraklılar ve hizipçilik üstü koalisyonlarla yönetileceğini kaydetti.

İran’a karşı mesafeli ve zaman zaman eleştirel tavırlarıyla bilinen Sadr’ın bu açıklaması, ülke üzerindeki nüfuzu ve hükümet kurma çalışmalarına yönelik baskısı yüzünden İran’a karşı yapıldığı şeklinde yorumlandı.

İran’ın Sadr’a kendisine yakın Şii gruplarla koalisyon kurma baskısı uyguladığı ifade ediliyor.

Muhabir: Haydar Karaalp