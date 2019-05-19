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Dünya

Sadakataşı'ndan Mescid-i Aksa'da iftar

Sadakataşı Derneği, Mescid-i Aksa'da kurduğu sofrada yüzlerce Filistinliye iftar verdi.

Esat Fırat   | 19.05.2019
Sadakataşı'ndan Mescid-i Aksa'da iftar

Kudüs

Sadakataşı Derneği tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda kurulan sofrada, yüzlerce Filistinli iftarını açtı. 

AA muhabirine konuşan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Altun, Mescid-i Aksa avlusunda ramazan boyunca günde ortalama bin kişilik iftar verdiklerini belirterek, bu rakamın ramazan boyunca toplamda 35 bine tamamlanacağını söyledi.

Altun, iftarların yanı sıra Kudüslü ihtiyaç sahiplerine de kumanya yardımı yapacaklarını ifade etti.

Kudüslü yetimlerin bayrama sevinçle girmeleri için bayramlık dağıtacaklarını da aktaran Altun, Kudüs ve Filistin'deki yardım faaliyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

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