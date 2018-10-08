Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım

Sadakataşı Derneği, Yemen'de kıtlığın en çok yaşandığı El Hudeyde bölgesindeki yüzlerce aileye temel yaşam malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıttı.

İSTANBUL

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan insanlık dramı ile gündeme gelen Yemen’de, Sadakataşı Derneği zor şartlar altında insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

İç savaşın yaşandığı ve milyonlarca insanın açlık sınırında bulunduğu Yemen’de acil yardım çalışmalarını "Elini uzat Yemen ölüyor" çağrısıyla devam ettiren dernek, kıtlığın en çok yaşandığı El Hudeyde bölgesindeki yüzlerce aileye temel yaşam malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Derneğin daha önce de kurban ve ramazan yardım organizasyonlarını gerçekleştirdiği bölgede temiz su dağıtımı da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, yapılan yardımların yeterli olmadığını ve bölgede hala binlerce ailenin temel gıdalara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yemen'de 2015 yılından beri iç savaşla boğuşması nedeniyle insanlık dramı yaşanıyor. Kıtlığın baş gösterdiği ve milyonlarca insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bölgede, 17 milyona yakın insan gıdaya erişemiyor. Başta güvenlik hizmeti olmak üzere sağlık, eğitim ve barınma hizmetlerine ulaşamıyor.

Muhabir: Murat Paksoy