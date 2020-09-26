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Dünya

Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'daki 800 mülteci aileye yardım

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da 800'ü aşkın Suriyeli ve Filistinli mülteci aileye gıda ve hijyen ürünleri yardımında bulundu.

Mahmut Geldi   | 26.09.2020
Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'daki 800 mülteci aileye yardım

Beyrut

Sadakataşı Derneği, ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da geçen ay meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ihtiyaç sahibi Lübnanlı ailelerin yanı sıra ülkedeki Suriyeli ve Filistinli mültecilere yönelik insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadan beri Lübnan'da dağıtım yapan Sadakataşı Derneği, başkent Beyrut'un yanı sıra kuzey, güney ve doğu bölgelerinde kamplarda hayat mücadelesi veren 800'den fazla aileye Türk hayırseverlerin bağışlarını ulaştırdı.

Her ihtiyaç sahibi aileye çeşitli ürünlerin oluşturduğu kumanyanın yanında 25 kilogramlık un, sebze, hijyen paketi ve kıyafetlerden oluşan yardımlarla, kampların imkansızlıklarının üzerine Lübnan'daki ekonomik krizden doğrudan etkilenen yüzlerce Suriyeli ve Filistinli ailenin yüzünü güldürdü.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Hasbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları için yeni çalışmaları olacaklarını söyledi.

Eğitim, kalkınma, meslek edindirme ve gelir temini gibi çalışmalarla Filistinli mültecilere destek sağlamayı planladıklarını aktaran Hasbal, ayrıca bazı kamplarda temiz su ve altyapı projeleriyle de ülkedeki mültecilere yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli bu ülkeye göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

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