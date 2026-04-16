Rutte ile von der Leyen, NATO-AB savunma işbirliğini ele aldı

Selen Valente Rasquinho
16 Nisan 2026•Güncelleme: 16 Nisan 2026
Rutte, von der Leyen ile Brüksel'deki konutunda yaptığı görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.
Genel Sekreter, "Von der Leyen ile görüşmek ve temel NATO-AB işbirliğimizi daha da güçlendirmek için savunma sanayisi üretimini artırmak, Ukrayna'ya hayati desteği sürdürmek ve kritik altyapıyı korumak dahil nasıl ilerleyeceğimizi tartışmak harika." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, dün de Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ile görüşmüştü.