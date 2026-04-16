Rutte ile von der Leyen, NATO-AB savunma işbirliğini ele aldı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde NATO-AB işbirliği ve Avrupa'nın savunma sanayisi üretimini arttırmayı ele aldıklarını bildirdi.

Rutte, von der Leyen ile Brüksel'deki konutunda yaptığı görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Genel Sekreter, "Von der Leyen ile görüşmek ve temel NATO-AB işbirliğimizi daha da güçlendirmek için savunma sanayisi üretimini artırmak, Ukrayna'ya hayati desteği sürdürmek ve kritik altyapıyı korumak dahil nasıl ilerleyeceğimizi tartışmak harika." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, dün de Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus Grynkewich ile görüşmüştü.