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Dünya

Rusya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor

Rusya’nın doğusunda 128 noktada toplam 1 milyon 537 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor.

Emre Gürkan Abay   | 20.08.2021
Rusya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor

Moskova

Rusya’nın doğusunda 128 noktada toplam 1 milyon 537 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda devam eden yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Dün 65 farklı noktadaki yangınların söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “20 Ağustos itibarıyla 128 noktada toplam 1 milyon 537 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 36’sı Yakutistan’da, 17’si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor.” denildi.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 7 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, Rusya’ya bağlı Mari El Cumhuriyeti’nde de dün başlayan orman yangınları nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, iklim konusuyla sistematik bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirterek “Rusya’nın bazı bölgelerindeki doğa felaketleri eşi benzeri görülmemiş boyutta.” demişti.

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