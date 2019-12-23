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Dünya

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu   | 23.12.2019
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Muhammed Said /AA

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, dün gece geç saatlerde Maarratünnuman ilçesi, Cercenaz beldesi, Tel Mennis, Masaran, Dery Garbi, Gadafa, Han es Sübül ve Babbila köylerine saldırdı. 

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın saldırılarında Maarratünnuman ilçesinde 4, Masaran köyünde 5 olmak üzere toplam 9 sivil yaşamını yitirdi.

Rus uçakları ayrıca, sivillerin bombalanan yerleşimlerden Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki bölgelere kaçış güzergahlarını da vuruyor.

Rejim saldırıları da sürüyor

Beşşar Esed rejimi de Serakib ilçesi, Kefrenbil, Keferruma ve Kensafra beldesi ile Marşurin, Mardebse, Babolin, Marand, Deyr Şarki ve Keferavid köylerine hava saldırısı düzenledi. Yoğun göç vererek neredeyse tümüyle boşalan söz konusu yerleşimlerde ölen ya da yaralanan olmadı.

Sivil Savunma ekipleri bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan saldırılardan kaçan sivilleri güvenli yerlere taşımaya çalışıyor.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan görece sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.


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