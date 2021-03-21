Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzeme taşıyan tırlar, yerel bir insani yardım derneğinin deposunun yakınları ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 21.03.2021
Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Fotoğraf: Muhammed Abdullah / AA

İdlib

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 karayolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu tırlarda çıkan yangına müdahale etti. ( Muhammed Abdullah - Anadolu Ajansı )

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına saldırılar düzenledi.

Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi, ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki Keferşileye köyüne yapıldı.

Öte yandan, uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düştü.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil hafif yaralandı.

İdlib sivil savunma ekipleri saldırı sonrası arama ve yangın söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gün içinde de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk altı sivil ölmüştü.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 20 bin 159 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti
Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 250 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı

Benzer haberler

Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı

Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı

Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü

Rusya'nın 'Kırım'ın yasa dışı ilhakına zemin hazırlayan' yasayı kabul etmesinin 7. yılı

Rusya'nın 'Kırım'ın yasa dışı ilhakına zemin hazırlayan' yasayı kabul etmesinin 7. yılı
Ukrayna'dan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklamasına tepki

Ukrayna'dan, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklamasına tepki
Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu

Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu