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Dünya

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 03.01.2022
Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Bara, Dairsunbul, İdlib ve Kefertaharim, Dukmak, Zakkum, Kıleydin, Hımeymet ve Ankavi köylerine hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçaklarının İdlib'in Kefertaharim köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında, Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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