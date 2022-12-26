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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova yeni yıla hazır

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

Dmitri Chirciu   | 26.12.2022
Rusya'nın başkenti Moskova yeni yıla hazır

Moskova

Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan ve çevresindeki parklar, meydanlar, bazı caddeler ile binalar renkli ışıklar ve çam ağaçlarıyla süslendi.

Noel pazarlarının da açık olduğu şehrin çeşitli noktalarına vatandaşlar akın etti.

Başkentin pek çok yerinde, yılbaşı gecesi kafe, restoran, bar ve gece kulüpleri açık olacak.



31 Aralık ile 8 Ocak 2023 arasında ülke genelinde ilan edilen yeni yıl tatilinde, kent sakinleri buz pateni pistlerini ziyaret edebilecek.

Öte yandan, Moskova Belediyesinin aldığı kararla, yeni yıl tatilinde geniş kitlelerin katıldığı eğlence programları, yılbaşı gecesi de havai fişek gösterileri yapılmayacak.

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