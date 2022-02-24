Rusya'nın askeri müdahalesi birçok Avrupa ülkesinde protesto edildi
Hollanda, Yunanistan, Belçika, İtalya, Bulgaristan, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'da göstericiler Ukrayna'ya yardım edilmesini ve savaşın durmasını istedi.
Ankara
Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahalesi Hollanda, Yunanistan, Belçika, İtalya, Bulgaristan, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan'da protesto edildi.
Amsterdam'ın Dam meydanında öğle saatlerinde toplanan küçük bir grup, Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki gösterdi.
"Savaşa hayır", "Rusya evine dön", "Ukrayna kalkan değil", "Yardım edin", "Putin'i durdurun" yazılı pankartlar ve Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Savaş'ı durdurun" sloganları attı.
Lahey'de yaşayan bir grup Ukraynalı da ellerinde bayraklar ve "Savaşa hayır" yazılı pankartlarıyla Rusya'nın Lahey'deki Büyükelçiliği binası önünde eylem yaptı.
Lahey'deki Hollanda parlamentosu önünde toplanan bir başka grup da Hollanda hükümeti ve AB'den Ukrayna'ya yardım etmesini istedi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.
Onlarca kişi, başkentin merkezinde Monastiraki Meydanı'da bir araya geldi.
Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, "Putin'e hayır", "Ülkem işgal altında", "Savaşı başlatan Rusya. Ukrayna'ın birçok yeri saldırı altında", "Savaşı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.
Marina isimli bir gösterici, AA muhabirine, "Putin Ukrayna gibi barışçıl bir ülkeye saldırı başlattı. Şu an hepimiz şok içindeyiz. Bu yaşananlara hala inanmakta zorluk çekiyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey, tüm dünyanın Ukrayna ile dayanışma halinde olması. Putin, şu an bağımsız bir ülkeyi işgal etmek istiyor." dedi.
İsmini vermek istemeyen bir gösterici de Ukrayna'da yaşayan akrabalarının hayatlarından endişe ettiğini belirterek, "2022 yılında bu tür olayların yaşandığına hala inanamıyorum. Bizler barış içinde yaşamak isteyen bir ülkeyiz. Tüm dünya, savaşın sonlanması için birlik olmalı. Bu savaşın durdurulması lazım." diye konuştu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, saldırıları kınadı ve savaşın bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.
AB liderlerini barış ve diyalog için gerekeni yapmaya davet eden göstericiler, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü AB liderleri zirvesinden bu yönde bir karar çıkmasını beklediklerini söylediler.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı İtalya'da da protesto edildi.
Başkent Roma'da Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu Castro Pretorio semtinde toplanan yaklaşık bin kişi, ellerinde Ukrayna ve Gürcistan bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi. Roma'daki protestoya bazı siyasi partilerin destek verdiği görüldü.
Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da müdahale haberi sonrasında sabah saatlerinde Rusya'nın Milano Başkonsolosluğu önünde Ukrayna vatandaşı bir grup toplandı.
Ukraynalıların ellerinde Ukrayna bayrağının yanı sıra "Savaşı durdurun", "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.
Bulgaristan'da da başkent Sofya'da Rusya Büyükelçiliği önünde çoğu Ukraynalı yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.
"Putin'i durdurun" ve "Savaşı Durdurun" sloganlarının atıldığı protestoda göstericiler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 20 yıldır istilacı bir politika yürüttüğünü savundu.
Rusya'nın Varna Başkonsolosluğu önünde düzenlenen diğer bir protestoda da Rusya'nın askeri operasyonuna son verilmesi istendi.
Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan da benzer gösterilere sahne oldu.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Ukrayna vatandaşları da Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Ukrayna ve Karadağ bayrakları taşıyan göstericileri, polis güvenlik kordonuna aldı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Rusya Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride "Zafer Ukrayna'nındır" sloganları atıldı ve Ukrayna milli marşı okundu.
Protestocular, Ukrayna bayraklarının yanı sıra İngilizce ve Ukraynaca yazılmış pankartlar taşıdı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İnsan Hakları Gençlik Girişimi ve Sırbistan Yeşil Gençliği üyeleri ve aktivistler, Rusya Büyükelçiliği önünde toplandı.
Protestocular, Ukrayna bayrağı ile "Her şeyden önce barış","Rus saldırganlığını durdur" yazılı pankartlar açtı.
Almanya ve İspanya'da da benzer gösteriler düzenlenmişti.
Rusya'nın Madrid Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ukraynalı eylem yapmıştı.
Berlin'de Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan yüzlerce kişi, Ukrayna'ya destek sloganları atmıştı.
Köln kentinde de Neumarkt Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin gösterici, ellerinde Ukrayna, Belarus, Türk, Alman ve Kırım Tatar bayraklarıyla saldırılardan dolayı Rusya'yı protesto etti.