Dolar
34.12
Euro
38.06
Altın
2,636.52
ETH/USDT
2,635.20
BTC/USDT
63,540.00
BIST 100
10,058.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

Rusya’nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelecek yıl bu zamanlar ülkemizde artık 20 ila 30 arası bir enflasyon olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, BM Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu" açılışında konuştu
Bakan Tunç: Kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek somut adımları atmaya devam edeceğiz
Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Rusya: İsrail’in Lübnan'a yaptığı geniş çaplı askeri saldırıları kararlılıkla kınıyoruz

Rusya: İsrail’in Lübnan'a yaptığı geniş çaplı askeri saldırıları kararlılıkla kınıyoruz

Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu

İsviçre'nin 1815'ten bu yana uyguladığı tarafsızlık politikası tartışılıyor

G7 ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı

G7 ve bazı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısına yönelik saldırılarını kınadı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’da Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’da Rus-Türk İş Adamları Birliği üyeleriyle bir araya geldi
Küresel güvenliğin yeni denklemi: NATO'nun Asya-Pasifik'teki arayışları sürüyor

Küresel güvenliğin yeni denklemi: NATO'nun Asya-Pasifik'teki arayışları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet