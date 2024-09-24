Rusya'nın 2 stratejik bombardıman uçağı ABD'nin batı kıyısı üzerinde uçtu
Rusya’nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı bildirildi.
Moskova
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.
Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.