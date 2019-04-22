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Dünya

Rusya'dan Zelenskiy'e sağduyu önerisi

Rusya Başbakanı Medvedev, yeni Ukrayna yönetimine sağduyu çağrısında bulunarak "Ukrayna ile Rusya arasında daha iyi bir etkileşim için hala şans var." dedi.

Ali Cura   | 22.04.2019
Rusya'dan Zelenskiy'e sağduyu önerisi

Moskova

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, komedyen Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferini değerlendirdi. 

Yeni yönetime sağduyu çağrısında bulunan Medvedev, "Ukrayna ile Rusya arasında daha iyi bir etkileşim için hala şans var. Bunun için ne lazım? Öncelikle ülkenin doğusundaki durum dahil, Ukrayna'daki tüm politik gerçekleri dikkate alan, dürüst, pragmatik ve sorumlu bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu yüzden en önemlisi yeni Ukrayna yönetimine sağduyu dilemektir. Elbette ülkemiz halkları arasındaki derin ilişkilerin değerini anlamak, siyasi konjonktürün üstünde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya ile Ukrayna arasında öldürülen ekonomik etkileşimin yeniden canlandırılmasının milyonlarca Ukraynalının sosyal problemlerinin de çözülmesi anlamına geleceğini belirtti.

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